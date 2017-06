Wegen rond Elburg lopen vast met bezoekers Defqon.1

Als je niets doet, neemt de reuzenbalsemien het hele bos over

20 juni Het oogt als een tere plantje, maar dat is de reuzenbalsemien echt niet. Als je hem zijn gang laat gaan, neemt hij zo een heel bos over. Dat mag niet gebeuren, vindt Landschapsbeheer Flevoland. In de week van de invasieve exoten gaat een groep vrijwilligers de reuzenbalsemien te lijf, in het dorpsbos van Biddinghuizen." Lodewijk van Kemenade van Landschapsbeheer legt uit waarom.