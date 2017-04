Actieplan tegen 'wegkwijnen' kleinere steden

Kleinere gemeenten moeten volgens VNO-NCW ophouden hun eigen belangen voorop te stellen en te concurreren met hun buurgemeenten. ,,Nu vechten ze elkaar soms de tent uit met outletcentra, terwijl er in die regio al een overcapaciteit is van kantoorruimte en winkelruimte'', reageert Hans de Boer, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Concurrentie niet slecht, vindt De Boer. ,,Maar nu verzwakken gemeenten elkaar, en dat is onwenselijk.'' Als regio's hun strategie en beleid beter op elkaar afstemmen, vullen ze elkaar aan en werken ze vanuit hun eigen kracht. Om te weten waar die eigen kracht ligt, maakt de Kamer van Koophandel zogeheten dna-profielen van steden.

Regiodeal

De samenwerkende partijen willen dat de rijksoverheid jaarlijks een kwart miljard euro in de regionale plannen en projecten investeert. Dat is nodig omdat gemeenten in zo'n regiodeal soms investeringen achterwege moeten laten, die geld hadden opgeleverd, zoals nieuwbouw of een outletcentrum. Of het nieuwe kabinet straks bereid is bij te springen, zal moeten blijken.