Aldi stopt als eerste met verkoop van wegwerptasjes

Aldi is naar eigen zeggen de eerste supermarktketen in Nederland die de tassen voor eenmalig gebruik in de ban doet. De nieuwe tas is volgens de keten steviger, fijner om te dragen dankzij de langere hengsels en zal voor een lagere prijs worden aangeboden. Aldi wil hiermee 'bijdragen aan de bescherming van het milieu'.



Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is enthousiast over de maatregel. ,,Sinds het verbod op gratis plastic tasjes is het aantal gebruikte tasjes per Nederlander gedaald van 170 naar 50, maar dat zijn er nog altijd veel hoor, één plastic tas per week. Koop er dan meteen eentje die langer meegaat, zoals deze'', aldus een woordvoerder van de organisatie.