Alleen of met 5 kinderen? IKEA lanceert bank voor elke situatie

Om nou op een 6-persoonsbank te gaan zitten in je eentje. Nee, dat lijkt IKEA niet handig. Maar wat als je wél veel bezoek krijgt? Dan komt een grote bank juist goed van pas. Of als je de ene week vijf kinderen over de vloer hebt, maar de volgende week slechts samen bent. De oplossing: een bank met allemaal losse compartimenten.

Het is de nieuwste vinding die IKEA vandaag lanceert. De bank heeft een belangrijke plek in de nieuwe catalogus die volgende week op de deurmat ploft. Want als er één ding is dat iedereen in zijn woonkamer heeft staan, dan is het wel de bank. ,,Die is echt een vaste factor. Het zit in onze hoofden dat in de woonkamer een bank hoort,'' constateert woordvoerder Iris Midavaine.

Eten op de bank

Ook al is die ene bank de stabiele factor in onze woonkamer, het gebruik ervan is de afgelopen tien jaar wel degelijk veranderd. Vroeger gebruikten we haar vooral om op te ploffen als we tv wilde kijken. Nu doen we er meer op: eten, zoeken op de tablet, werken, de sociale media afstruinen op onze telefoon. Midavaine: ,,We komen in oktober ook met een bank die helemaal aan de situatie kan worden aangepast. Daar kan een tafeltje aan worden geklikt en de hoofdsteunen kunnen

worden verplaatst.''