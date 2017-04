Autofabrikanten in de rij voor robots van VDL Steelweld

Is Steelweld een grote speler?



,,Wij waren een van de kleinere in Europa, maar zijn inmiddels één van de grootste." Met welke fabrikanten werken jullie? ,,Vijftien jaar geleden met allemaal, alleen bleek het lastig een langdurige relatie op te bouwen. Vandaar dat we ons nu focussen op BMW, Ford, Jaguar Landrover en Volvo Cars. Specialisatie is ook de trend in de markt, want fabrikanten willen wereldwijde service. Voor BMW staan onze robotstraten in Noord-Amerika, Europa en China. Dan moet je daar mensen hebben. Ford geeft zelfs geen opdrachten meer aan partijen die niet global aanwezig zijn."



Wat zijn jullie ambities?



,,Met name in de VS willen we meer marktaandeel pakken. Daar is relatief weinig concurrentie. Ook in China willen we groeien, hoewel het aanbod momenteel groter is dan de vraag."



Verdwijnen er door jullie steeds geavanceerdere robotstraten niet veel arbeidsplaatsen?



,,Zonder automatisering zou de productie niet in West-Europa plaatsvinden, maar in lagelonenlanden. Door slim gebruik te maken van robots kunnen we de productiekosten laag houden. Bovendien worden veel banen gecreëerd op het gebied van engineering, programmeren, in de logisitiek, maar ook qua operators om de lijnen te bedienen en onderhoudsmedewerkers. Automatisering schept dus beter opgeleide banen."



Biedt de Nederlandse overheid voldoende steun?



,,Voor ons is vooral belangrijk dat de Brexit goed wordt afgehandeld. Wij hebben veel engineers in Engeland die vrij moeten kunnen reizen. We hebben minister Ploumen op het hart gedrukt daarvoor te zorgen. Verder hebben we momenteel last met het krijgen van visa voor werknemers in de VS."



Komt dat doordat president Trump buitenlandse bedrijven met Amerikaanse werknemers wil laten produceren?



,,Wellicht. We constateren dat we voor exact hetzelfde type medewerkers bij het ene overheidsloket wél visa ontvangen en bij het andere niet. Dat vormt een probleem, want onze nieuwe orders in de VS móeten in een keer goed gaan, anders levert dat imagoschade op. Een aantal van onze Europese leveranciers, zou ik daarom graag naar de VS meenemen omdat we weten hoe goed ze zijn. Dat kan nu niet, we moeten een groter lokaal netwerk opbouwen. In die zin werkt Trump's beleid."



Is er voldoende technisch personeel beschikbaar in Nederland?



,,Meer aandacht voor techniek helpt ons zeker. Medewerkers moeten een goede technische basis bezitten. Tegelijk zijn robots en robotica zeer specialistisch werk, zoiets valt niet op school te leren. We leiden onze medewerkers veelal zelf op. Meestal zijn er meerdere jaren nodig om iemand volledig zelfstandig te kunnen laten meedraaien."