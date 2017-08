'België meldde eierprobleem pas op 20 juli'

EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Voedselveiligheid) heeft niet alleen contact met de Belgen, maar bespreekt de zaak ook met staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) en zijn Duitse collega Christian Schmidt. ,,Er zullen Duitse beambten naar Nederland en België trekken om zich ter plekke een beeld van de situatie te kunnen vormen'', zegt Schmidt. ,,Zo moeten we sneller kunnen inspelen op de situatie.''



Berlijn en Den Haag zijn niet te spreken over de gebrekkige communicatie en transparantie van het FAVV. Het toezicht op de voedingsmarkt is de taak van de nationale overheden.



De Belgische ministers Denis Ducarme (Landbouw) en Maggie De Block (Volksgezondheid) worden morgen in het federaal parlement in de Kamercommissie Economie en Landbouw gehoord over de kwestie.