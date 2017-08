Brit verkoopt Porsche voor 22 euro en maakt toch winst

Pinnen met gestolen pas: 'Ik was verbaasd dat het lukte'

10:23 Het aantal contactloze betalingen is sinds de invoering in 2014 explosief gestegen. Het betaalgemak is groot, maar er kleven ook risico's aan. Want een crimineel kan met een gestolen pas zonder pincode geld afschrijven. ,,Ik vond die pas op straat en dacht: fuck it, ik gebruik 'm gewoon."