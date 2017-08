Diefstal vaakst reden ontslag op staande voet

Goedkope Nederlandse pretparken in trek bij buitenlandse toeristen

10:12 Het gaat goed met de Nederlandse attractieparken en dierentuinen. Dat is vooral te danken aan buitenlandse bezoekers, die de parken in Nederland goedkoop vinden. Maar de parken moeten niet op hun lauweren gaan rusten, schrijven economen van ABN AMRO in een rapport.