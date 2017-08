Digitaal goud uit World of Warcraft meer waard dan geld in Venezuela

Zwarte markt

Inmiddels is het verschil nog verder opgelopen, ontdekte de Amerikaanse nieuwssite The Blaze. Zo wordt er nu 12.197,74 bolivar betaald voor iedere dollar. Let wel, het gaat hier om de zwarte markt. Via de officiële kanalen kost een dollar nog steeds 9,98 bolivar. Het grote verschil zit hem in de vraag. Die is momenteel zo groot, dat het via de officiële kanalen haast onmogelijk is om aan dollars te komen. Het illegale circuit draait hier goed op.



De enorme recessie in het Zuid Amerikaanse land komt door mismanagement van president Maduro. Daarnaast is de olieprijs flink gedaald, iets waar Venezuela sterk van afhankelijk is. Het land staat al maanden op de rand van de afgrond. In mei was de verwachting dat de inflatie eind 2017 tot 720 procent zou stijgen. Het jaar erop werd zelfs een stijging van 2.608 procent verwacht.



Nieuwe uitspraken van de Verenigde Staten maken het er niet makkelijker op voor Venezuela. Zo legt het land sancties op aan de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Het Amerikaanse ministerie van Financiën meldde maandag dat alle activa van de leider die onder hun jurisdictie vallen worden bevroren. Ook mogen Amerikaanse burgers geen zaken meer met hem doen. Het Witte Huis noemt Maduro 'niet alleen een slechte leider, maar ook een dictator'.