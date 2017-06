Jongeren en allochtonen optimistischer over eigen financiën

Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek naar de tevredenheid van Nederlanders over hun leven. In 2013 stelde 68 procent van de Nederlanders tevreden te zijn over hun financiële situatie en zei 40 procent zich geen zorgen te maken over de financiële toekomst. Nu zijn die percentages gestegen tot 73 en 47 procent. ,,Een significante stijging”, stelt het CBS. In 2013 bevond Nederland zich nog in een economische crisis en daalden de huizenprijzen. De afgelopen jaren is Nederland uit dat dal geklommen. De toename in tevredenheid is het grootst bij (eind) twintigers, (jonge) dertigers en bij allochtonen. Maar die laatste groep is nog wel minder tevreden met hun financiële situatie dan gemiddeld.

Vertrouwen

Het CBS ondervroeg de groep Nederlanders over twaalf onderwerpen waaronder financiën, gezondheid en carrière. ,,Zo’n 60 procent van de Nederlanders was in 2016 positief over al deze elementen samen, in 2013 was dat 56 procent”, stellen de onderzoekers.



De toenemende tevredenheid over financiën sprong er het meest uit. Daarnaast zeggen (iets) meer Nederlanders vertrouwen te hebben in de politie en rechters, nu beiden zo’n 70 procent. Het vertrouwen in de Tweede Kamer nam iets toe, maar is nog steeds laag: onder de 40 procent.



De Nederlander mag zijn of haar financiële situatie dan iets rooskleuriger in zijn gaan zien, de tevredenheid over het leven in het algemeen is niet veranderd. ,,Als de Nederlander wordt gevraagd om één rapportcijfer te geven voor hun hele leven, dan blijkt dat ze zich nog even tevreden voelen als in 2013. Zowel toen als nu geven ze hun leven een 7,5.”