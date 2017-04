Lonen stijgen minder hard dan prijzen

De lonen zijn met 1,4 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee lag de stijging onder de toename van de consumentenprijzen (plus 1,5 procent). Dat betekent dat werknemers er in koopkracht op achteruit gaan. Het is voor het eerst sinds de eerste helft van 2014 dat de inflatie hoger is dan de loonontwikkeling.

Oorzaken

De oorzaak hiervan is tweeërlei. Aan de ene kant is de inflatie de afgelopen tijd flink gestegen, vooral door de hogere olieprijs. Daarnaast wordt de loonstijging gedrukt door het Rijk. De overheidsambtenaren krijgen er maar een half procent bij. Werknemers in het bedrijfsleven krijgen er immers gemiddeld 1,6 procent bij, wat gezien kan worden als een heel kleine koopkrachtstijging. De ambtenaren kosten het Rijk overigens wel meer, omdat hun pensioenpremie flink is verhoogd. Dat geld krijgt de werknemer echter niet in handen.

Ruimte voor hogere lonen