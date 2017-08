Media Markt op de vingers getikt om Grand Prix-reizen

De toezichthouder ontving enkele weken geleden signalen dat Media Markt de regels niet goed zou naleven bij de verkoop van de reizen naar Formule 1-races. Door de tik op de vingers zijn kosten voor de reis nu in één oogopslag zichtbaar.



Ook is nu duidelijk wie de reis organiseert en is de wettelijk vereiste garantieregeling in geval van faillissement geregeld. Daarnaast worden geen creditcardkosten meer in rekening gebracht. Consumenten die al geboekt hadden, hebben te veel betaalde creditcardkosten inmiddels teruggekregen. Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM, stelt dat de regels die consumenten beschermen er niet voor niets zijn. ,,Het is belangrijk dat bij verkoop van reisproducten de regels worden nageleefd. Door deze snelle actie hebben we verdere schade voor consumenten voorkomen.''



De ACM houdt de komende tijd extra in de gaten of Media Markt en andere aanbieders van pakketreizen zich aan de regels houden. Deze worden per 1 juli volgend jaar aangescherpt waardoor van meer ondernemers een garantiestelling wordt verwacht. Wie een vakantie wil boeken, moet namelijk een keuze kunnen maken op basis van de werkelijke kosten, zei toenmalig ACM-bestuurder Anita Vegter vorig jaar. ,,Reisaanbieders moeten daar duidelijk over zijn, zodat consumenten de verschillende aanbiedingen kunnen vergelijken.''