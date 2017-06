Nederlandse economie groeit het sterkst in tien jaar

updateHet is volop zomer in de economie. Op alle fronten gaat het goed, constateert De Nederlandsche Bank (DNB). En dat blijft voorlopig zo. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting het sterkst in tien jaar. Het gaat de goede kant op, al wees de centrale bank bij zijn nieuwste ramingen vandaag nog wel op de beperkte stijging van de lonen.

,,Het gaat hartstikke goed’’, vatte DNB-directeur Job Swank het kernachtig samen. In de jongste economische raming van de bank is het vrijwel louter goed nieuws. De consumenten laten het geld rollen, de bedrijven produceren er op los en nemen weer volop mensen aan. En de overheid ziet het overschot alleen maar oplopen. ,,Eigenlijk kun je niet eens meer van herstel spreken. Het is een gezonde economische ontwikkeling die we voor de komende jaren voor ons zien'', zo stelde Swank.

Huizenmarkt

De aantrekkende huizenmarkt is een belangrijke motor voor de groei. Mensen die huizen kopen gaan dat inrichten en verbouwen en dergelijke en dat zorgt voor meer uitgaven.

Verkopers hebben vaak een flinke overwaarde op hun huis en hebben dus een zak geld die ze kunnen besteden. En stijgende huizenprijzen geven mensen het gevoel rijker te zijn en daardoor durven ze ook gemakkelijker geld uit te geven.

Dat vliegwiel doet het goed. Bang voor oververhitting van de huizenmarkt, zoals in 2008, is Swank niet. Sommige markten, zoals Amsterdam, vertonen wel tekenen van gekte, maar dat geldt zeker niet voor heel Nederland.

Verwachting

In de prognoses wordt voor 2017 nu een plus van 2,5 procent voorzien, en die blijft in de twee jaar daarna aardig op niveau met respectievelijk 2,1 en 1,9 procent. Daarmee is DNB iets positiever geworden dan een half jaar geleden, toen nog werd uitgegaan van 2,3 procent voor 2017 en 1,7 procent voor 2018.

Wereldhandel

Nederland dankt dit vooral aan de aantrekkende wereldhandel. Ook het begrotingsoverschot van de overheid loopt geleidelijk op, tot een gezonde buffer van 1,1 procent van het bruto binnenlands product in 2019. De werkloosheid zakt waarschijnlijk naar gemiddeld 4,4 procent in datzelfde jaar.

Het enige minpuntje dat DNB kan ontdekken is de loonstijging. ,,Die mag wel wat hoger’’, vindt Swank. Dit komt volgens DNB omdat er naast werklozen ook nog veel mensen zijn die best willen werken, maar hun zoektocht naar een baan hadden opgegeven. Verder zijn er veel mensen die graag meer uren willen draaien, wat ervoor zorgt dat bedrijven hun lonen voorlopig niet heel sterk hoeven op te schroeven om extra mankracht te vinden.

Aanjagen

DNB vindt al langer dat werknemers beter beloond zouden moeten worden. Om dat proces te helpen zou in Den Haag best wat meer gedaan mogen worden om vaste banen aantrekkelijker te maken, aldus Swank. De bedrijven kunnen loonstijging wel lijden en meer loon betekent meer consumptie en nog meer groei. En het zorgt voor wat meer inflatie, wat ook welkom is volgens DNB. Die bedraagt dit jaar waarschijnlijk 1,1 procent, wat nog ver verwijderd is van het niveau dat de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft.