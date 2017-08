'Nieuwe start Kijkshop? Iedereen heeft het recht om zijn geld kwijt te raken'

Retaildeskundige Paul Moers zei in april dat hij niet geloofde dat 'winkel van gisteren' Kijkshop het met deze nieuwe koers ging redden. Moers zag geen meerwaarde in TONE ten opzichte van concurrerende websites, waar ook tientallen recensies van producten op staan.



Moers blijft zeer sceptisch ondanks het voorlopige succes van de crowdfundingsactie. ,,Goed, iedereen heeft het recht om zijn geld kwijt te raken. Kijkshop was ooit een totale vernieuwing, maar om nu nog met zo'n platform is gewoon rijkelijk laat. Ze kunnen zelfs met het bedrag dat ze nu hebben opgehaald niet opboksen tegen hun concurrentie, die miljarden pompt in hun eigen platformen. Het lijkt me een hopeloos moeilijke taak. Ik heb respect voor het feit dat ze iets anders proberen, maar het is too little, too late.''



Kijkshop zelf gelooft heilig in het nieuwe platform. Zo zet het bedrijf dit jaar in op 100.000 TONE-gebruikers en rekent het in 2019 op een winst van 702.000 euro. Mochten meerdere verkoopkanalen naast de Kijkshop zich aansluiten bij het platform, dan kan dit oplopen tot rond de vijf miljoen euro.