Ooit komt de geldpomp stil te staan, maar nu nog even niet

De Europese Centrale Bank gaat door met het pompen van miljarden in de Europese economie. Het afgraven van die enorme geldberg wordt een klus die niet zonder risico's is.

Ook gisteren hingen financieel analisten weer aan de lippen van Mario Draghi, al bijna zes jaar de baas van de Europese Centrale Bank (ECB). Ieder woord dat zijn mond verlaat, wegen ze. De reden is eenvoudig: niemand weet wat er in zijn hoofd omgaat, en iedereen wil het weten.

Volledig scherm © AFP Ook gisteren kwam er weer geen nieuws uit Frankfurt. De rente blijft op 0 procent, het opkopen van obligaties gaat door. Toch is één ding duidelijk: de ECB kan niet eeuwig scheepsladingen euro's in de economie blijven pompen. Ooit zal Draghi - of zijn opvolger - aankondigen dat het ophoudt.

Geen loze woorden

Met de inmiddels legendarische woorden 'whatever it takes' kondigde de Italiaan vijf jaar geleden aan dat hij alles zou doen om de euro overeind te houden. Dat bleken geen loze woorden. Vanaf 2015 startte de ECB met de aankoop van obligaties. Eerst alleen van overheden, later ook van bedrijven. Het doel was het op gang brengen van de kwakkelende economie. Als thermometer voor het herstel koos Draghi de inflatie - die moest richting de 2 procent.

De Italiaan was daarbij niet te zuinig. Hij kocht en kocht en kocht, een tijdlang voor maar liefst 80 miljard euro per maand, nu voor 60 miljard. De balansen van de centrale banken in de eurozone hebben bij elkaar opgeteld inmiddels een omvang van ruim 4.000 miljard euro, ongeveer drie keer zo veel als voor de crisis.

4.000.000.000.000 euro

Het is niet alleen een enorm bedrag. Het is langzaam maar zeker ook een molensteen om Draghi's nek. ,,De ECB heeft twee instrumenten: de rente en de balans", zegt Bert Smid van het Centraal Planbureau. ,,De rente is zo laag dat hij daar niet meer aan kan sleutelen."

En dat tweede instrument, de balans van de banken? Die is zo omvangrijk dat het de vraag is hoeveel er nog bij kan. De noordelijke lidstaten moesten al tandenknarsend toezien hoe Draghi steeds meer leningen opkocht. Het draagvlak om nog eens een paar duizend miljard euro in de markt te pompen is er niet. Bovendien: ooit moet het ook weer verkocht worden, en het wordt al een hele krachtproef om de huidige balans leeg te laten lopen.

In een gisteren verschenen rapport laat het CPB zien hoe dat zou kunnen gaan. Het is sowieso onbekend terrein, met tal van potentiële landmijnen. Wat in feite gebeurt, als Draghi eenmaal besluit dat het genoeg geweest is, is dat de ECB geld uit de economie gaat pompen. Precies het omgekeerde van wat de centrale bank de afgelopen jaren deed.

De ECB zal geen obligaties meer bijkopen, en daarna bestaande obligatieleningen laten aflopen. De overheid of het bedrijf dat de obligatie uitgaf, moet Draghi het aankoopbedrag dan teruggeven. Dat geld verdwijnt dus uit de economie. Het gaat zoals gezegd om enorme bedragen. Het balanstotaal van 4.000 miljard euro staat gelijk aan 40 procent van de economie van de eurozone.

Stel nou eens dat de ECB de helft van dat bedrag uit de markt gaat halen - niet zo'n heel gekke inschatting, aldus Smid. Dan verdwijnt er dus een bedrag ter waarde van zo'n 20 procent van de economie. De ECB zal uitgebreid de tijd nemen voor zo'n operatie, maar het afbouwen van de portefeuille kan niettemin schokken veroorzaken. Monetaire krapte, in jargon, drukt de economische groei.

Hogere rente

De overheid is een van de partijen die dat op moet vangen. Smid: ,,Als de groei lager is, zijn ook de belastinginkomsten lager. Daarnaast zal de overheid meer rentelasten hebben. Als de ECB geen staatsobligaties meer koopt , is daar namelijk minder belangstelling voor en wordt de rente hoger.'' Al met al zal het begrotingstekort dus toenemen.

Normale Nederlanders zullen het ook merken, verwacht Smid, omdat de rente vermoedelijk zal stijgen als Frankfurt de teugels aantrekt. Hypotheken worden dus duurder, aan de andere kant renderen pensioenen en spaarrekeningen beter.