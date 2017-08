'Pilootloos vliegen kan luchtvaart miljarden besparen'

Elektrische Opel komt verder dan populaire Tesla

17:09 De Chevrolet Bolt, in Nederland en andere Europese landen verkocht als Opel Ampera-E, is de eerste elektrische auto die tijdens een vergelijkende test op één acculading de magische grens van 400 kilometer (250 mijl) actieradius heeft doorbroken. Consumer Reports, een soort Amerikaanse consumentenbond, kwam in de Chevrolet verder dan in de veel populairdere Tesla Model S 75D.