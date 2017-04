Rotterdamse bouwer Dura Vermeer heeft wind mee

Pijplijn

Eind 2016 had Dura Vermeer voor 1,6 miljard euro aan opdrachten in de pijplijn zitten. Dat was een jaar eerder bijna 1,5 miljard euro.



Afgelopen jaar wist het bouwbedrijf een groot aantal nieuwe projecten binnen te slepen, waaronder het woningbouwproject Tudorpark in Haarlem. Ook gaat Dura Vermeer aan de slag met een nieuw kantoor voor Rabobank in Gouda, de herinrichting van het Leidseplein in Amsterdam en de wegverbreding van snelweg A6 nabij Almere.