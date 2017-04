Stedin troeft Alliander af met aankoop Zeeuws stroomnet

Eigenaar PZEM, beter bekend als DELTA, was door financiële problemen gedwongen om Enduris te verkopen. Sowieso moet het bedrijf, tevens eigenaar van de kerncentrale in Borssele, de energietak en het beheer van het 15.000 kilometer lange gas- en stroomnet wettelijk toch al splitsen.



De aankoop is pikant, want ook concurrent-netbeheerder Alliander aasde op Enduris. In februari werd bekend dat 's lands grootste netbeheerder een onbekend bod had gedaan. Het leverde Alliander grote kritiek op, want diens werkgebied grenst niet aan Zeeland en houdt op in Gelderland en het noorden van Zuid-Holland. ,,Alliander doet aan empire building”, hekelde directeur Hans Grünfeld van de VEMW, de belangenclub van grote afnemers van stroom en water, het bod. ,,Er zijn geen synergievoordelen.”



De aankoop door Stedin, het binnenkort te splitsen netwerkbedrijf van Eneco, is wél logisch: die netbeheerder is actief in de provincies Zuid-Holland en Utrecht en heeft daar een kleine 50.000 kilometer aan elektriciteitskabels en 23.000 kilometer gasleidingen. Met Enduris ontstaat een aaneengesloten gebied van Zeeuws-Vlaanderen tot de rand van het IJsselmeer. Ook zullen Alliander en Stedin straks qua grootte beter in balans zijn.