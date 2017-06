UWV meldt 'opvallend meer' arbeidsongeschikten

Elektrisch rijden: Nederland op tweede plek

7 juni Na Noorwegen rijden er in Nederland relatief de meeste elektrische auto's op de weg. Afgelopen jaar was 6,4 procent van de auto's in ons land volledig elektrisch aangedreven of een hybride. Alleen Noorwegen deed het beter met 29 procent, blijkt uit een woensdag gepubliceerd overzicht van het internationaal energieagentschap IEA.