VDL sleept grote order Jaguar Land Rover binnen

Meer specifiek gaat het om een framinglijn, vertelt Peter de Vos, directeur van VDL Steelweld in een interview met het AD. ,,Dat is de hoofdproductielijn in een autofabriek, waarin platform, zijwanden en dak samenkomen om zo een complete carrosserie te vormen." Met de nieuwe opdracht zijn tientallen miljoenen euro's gemoeid, vertelt hij. De nieuwe productielijn, bedoeld om een nieuw model Land Rover te fabriceren, moet deze zomer klaar zijn.



De Vos is in zijn nopjes met de bestelling. De laatste jaren timmert VDL Steelweld steeds meer aan de weg. ,,Van een relatief kleine partij zijn we in enkele jaren uitgegroeid tot een speler van formaat in de autoindustrie."



Met name in de VS krijgt VDL Steelweld meer en meer voet aan de grond. Afgelopen jaar werd voor 100 miljoen euro aan orders binnengehaald voor de Amerikaanse fabrieken van auomakers Volvo Cars en BMW. In de toekomst denkt VDL Steelweld nog meer te kunnen groeien in de VS. ,,Relatief is de concurrentie daar beperkt, we denken meer marktaandeel te kunnen pakken. Ook in China willen we verder terrein winnen."



Wel loopt VDL Steelweld recent tegen problemen aan in de VS: het blijkt lastiger om werkvisa te krijgen voor personeel. ,,We constateren dat we voor exact hetzelfde type medewerkers bij het ene overheidsloket wél visa ontvangen en bij het andere niet."



Brexit

De Vos sluit niet uit dat dit te maken heeft met het beleid van Trump. De nieuwe president eist dat buitenlandse bedrijven meer met Amerikaanse personeel gaan werken. ,,Een aantal van onze Europese leveranciers, zou ik graag naar de VS meenemen omdat we weten hoe goed ze zijn. Dat kan nu niet, we moeten een groter lokaal netwerk opbouwen. In die zin werkt Trump's beleid."



Volgens VDL Steelweld toont de nieuwe Engelse order aan hoe belangrijk het is dat het kabinet meewerkt aan een goede Brexit-deal. ,,Voor ons is het zeer belangrijk dat de Brexit goed wordt afgehandeld. Wij hebben veel engineers in Engeland die vrij moeten kunnen reizen. We hebben minister Ploumen van Buitenlandse Handel op het hart gedrukt daarvoor te zorgen."



