Verliefd op je speaker: is dat de toekomst?

Je sluit je voordeur. ‘OK Google. Turn on the light. OK Google. Play some light jazz music.’ Zonder iets aan te raken sta je in een verlicht huis, waar een muziekje uit de luidspreker komt. Dit is wat ‘slimme speakers’ voor je kunnen doen. Na de Amazon Echo (180 dollar) en de Google Home (130 dollar) is er sinds deze week ook een derde versie gelanceerd door Apple: de HomePod (349 dollar). ,,Die doet hetzelfde als de andere apparaten, maar is beter afgestemd op Appleproducten zoals de iPhone en MacBook'', vertelt Wout Funnekotter, hoofdredacteur van technologiewebsite Tweakers. ,,Heb je een Androidsmartphone, dan is de Google-versie dus handiger.''



Naast commando’s voor licht en muziek kunnen de speakers nog veel meer. Van vragen beantwoorden over het weer, op verzoek moppen tappen, een recept voorlezen, je herinneren aan medicijninname, tot een timer zetten en allerlei andere apparaten zoals de thermostaat of stofzuiger instrueren. Heeft straks iedereen er eentje? Funnekotter: ,,Als het goedkoper wordt, misschien. Op dit moment bestaan er wel nog echt twee kampen: sommige mensen vinden het een leuke gadget, anderen vinden het vooral eng. Maar goed, dat laatste gold in het begin ook voor de smartphone.''