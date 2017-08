'Voldoende belangstelling voor modeketen Witteveen'

'België meldde eierprobleem pas op 20 juli'

14:38 Heeft België tijdig aan de bel getrokken in het eierschandaal? Dat gaat de Europese Commissie onderzoeken. EU-lidstaten zijn verplicht onmiddellijk het Europese waarschuwingssysteem RRASF in Brussel in te schakelen als ze op de hoogte zijn van besmettingen in voedingswaren die de volksgezondheid mogelijk bedreigen.