Bermbrand langs A28 bij 't Harde snel geblust

Vermoeide bestuurster eindigt in middenberm op A28

19 juni Een bestuurster is zondagavond met haar auto tussen de bomen gekomen op de A28 tussen Wezep en 't Harde. De vrouw was moe en was onderweg al enkele keren gestopt om uit te rusten. Ze was na haar lange rit bijna bij haar overnachtingsadres op 't Harde aangekomen toen ze enkele kilometers voorbij Wezep wegzakte.