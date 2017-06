Blessure voor Ermelose burgemeester Baars

Samen met de wethouders bezocht Baars dinsdag het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Zeeland. 's Ochtends maakte hij een misstap en kwam hij ongelukkig terecht. Hij verdraaide daarbij zijn knie. Wethouder Laurens Klappe heeft hem naar Ermelo gebracht in de auto, want zelf rijden lukte niet. Gisteren is hij geopereerd in het St Jansdal in Harderwijk. ,,Zijn operatie is voorspoedig verlopen en de komende tijd zal hij moeten revalideren,'' laat Winters weten.