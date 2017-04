Dieven stelen voor duizenden euro's aan apparatuur uit auto van eigenaar Elburgs bedrijf

Pech voor de 40-jarige Floris Kayim. De fotograaf, werkzaam in Elburg, is sinds dinsdagavond al zijn camera-apparatuur kwijt. Zijn auto werd door onbekenden opengebroken en leeggeroofd in een parkeergarage in Eindhoven.

Floris dacht dat zijn auto veilig stond in het Q-park in Eindhoven, maar niets bleek minder waar. Toen de (pers)fotograaf enkele uren later terugkwam na een concert was alles in zijn auto verdwenen. De dieven namen voor 3520 euro aan camera-apparatuur mee. Floris is onder andere twee Nikon camera's en een nieuw statief van 300 euro kwijt.

Tweede carrière

Floris is mede-eigenaar van het familiebedrijf de Kayim Group in Elburg. Een bedrijf in de levensmiddelensector dat is opgericht door zijn vader. Fotograferen doet Floris er naast. Met onder andere een videocamera, twee spiegelreflexcamera's en een Politieperskaart op zak heeft hij van zijn hobby een tweede carrière gemaakt. Toen hij in de nacht van dinsdag op woensdag om half 1 thuiskwam was hij er kapot van. ,,Iets waar je jarenlang mee bezig om op te bouwen bent is in een dag verdwenen."

Door een van de ruiten in te slaan, kregen de dieven toegang tot de inhoud van de auto. © Floris Kayim

Aangifte

Floris heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie. De politie in Eindhoven heeft hem geadviseerd om de diefstal via internet aan te geven, maar hij verwacht niet dat ze zijn spullen zullen vinden. ,,Ik acht de kans heel klein dat mijn apparatuur ooit nog terugkomt." Wel heeft hij de bewakingsbeelden van de parkeergarage opgevraagd.

Floris heeft geen verzekering voor zijn apparatuur. Het fotograferen staat voor hem nu dus noodgedwongen stil. Hij weigert om te fotograferen met zijn mobiel. ,,Als ik foto's maak doe ik het goed of ik doe het niet." Zijn meest acute probleem is een fotoshoot die hij vrijdag op de planning heeft staan. Hij twijfelt er nog over of hij direct weer een camera koopt of er tijdelijk een huurt, maar hij zal niet stoppen met fotograferen.