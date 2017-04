'Duurste huis van Nederland' in Doornspijk onder de hamer

DOORNSPIJK - Voor Landgoed Klarenbeek in Doornspijk werd zes jaar geleden nog 14 miljoen euro gevraagd. Daarmee was het toen het duurste huis dat in Nederland te koop stond. Nu gaat het onder de hamer. Bieden kan al vanaf één miljoen euro. Kosten koper, dat wel.

"We hopen wel dat het iets meer opbrengt", zegt makelaar Jan Wassink, die van 'de bank' opdracht heeft gekregen om het landgoed te veilen. "Een executieveiling is nooit leuk voor een eigenaar, maar het gebeurt de afgelopen jaren heel veel." Marcel Tromp kocht het landgoed in 2003 en wilde er dus in 2011 al vanaf. Bij de vraagprijs van 14 miljoen euro waren destijds de tientallen Arabische volbloedpaarden inbegrepen. Nu zitten ze niet bij de prijs in. Hoewel: "Tot eind maart is alles bespreekbaar", zegt Wassink.

Landgoed Klarenbeek ligt langs de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk. "U bent er heer en meester over bijna 21 hectaren eigen grond met park, bos, weilanden, vijvers en een volledig geoutilleerde stoeterij met paddocks, bijgebouwen en 43 paardenstallen", jubelt de brochure van veilinghuis Christie's Internationale Real Estate.

Volledig scherm Landgoed Klarenbeek aan de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk wordt ter veiling aangeboden. © Christie's International Real Estate

De monumentale buitenplaats werd vermoedelijk al in de achttiende eeuw gesticht en het landhuis werd in 1842 gebouwd in opdracht van H.F. van Meurs. Achter de voordeur zijn vijftien kamers 'voor bewoning' te vinden, plus nog eens zes kamers voor personeel. In 2008 is er nog een grote verbouwing geweest. Niet alleen werden de plafonds en parketvloeren gerestaureerd, ook werd een nieuwe meterkast met veertig groepen geïnstalleerd.

Van de bijna 21 hectaren die het landgoed groot is, zijn er drie strikt privé. Het overige deel is als natuurgebied met wandelroutes toegankelijk voor publiek. Behalve een koetshuis en een paardenstal staat er nog een kapschuur en een was- en poetsstation voor paarden op het landgoed.

De openbare executieveiling is op 13 april om 14 uur. Tot en met woensdag 23.59 uur kunnen onderhandse biedingen worden gedaan. Hoewel er vanaf één miljoen k.k. kan worden geboden, behoudt de verkoper het recht om het geveilde object niet te gunnen.