‘Elburg heeft crisismanager nodig’

Joop Zwart namens de ondernemersvereniging WVE en Jan Blom op persoonlijke titel. Pim Beetz voerde daarnaast het woord namens het wijkcomité Vesting/Molendorp. Wat na hun toespraken nog pijnlijk duidelijker was dan voorheen, is dat de verdeeldheid in de gemeente groot is. En dat er een vurig verlangen is naar een crisismanager.

Verbolgen

Reden voor het drietal om in te spreken is dat het college van burgemeester en wethouders onlangs de behandeling van de Detailhandelsstructuurvisie van de agenda had afgevoerd. Dat document zou de fundering moeten waarop de toekomst van de winkeliers wordt gebouwd. Vergeefs kwamen zij onlangs al naar het gemeentekantoor om bij de commissievergadering hun woordje te doen. Zij kregen daartoe niet de gelegenheid, omdat de visie niet meer behandeld werd. Zwart was daar nog verbolgen over en dichtte zich gisteravond de vrijheid toe om zijn spreektijd wat op te rekken.

Tweede supermarkt

Zwart maakte andermaal duidelijk dat er bij het opstellen van de Detailhandelsstructuurvisie naar zijn idee veel is misgegaan. Omdat de winkeliers - die bij de totstandkoming nauw betrokken waren - zich niet meer konden vinden in de definitieve versie, verbraken zij alle communicatie met de gemeente. Zwart zegt dat de toekomst van de Vesting van Elburg staat of valt met de komst van een tweede supermarkt net buiten de monumentale binnenstad. Maar de gemeente koerst er volgens hem op af om de supermarkt naar winkelcentrum De Vrijheid te begeleiden, zodat dat de gemeente zelf geld oplevert wegens de verkoop van grond.

Verdeeldheid

Beetz stelde dat de WVE andere belangen heeft dan de Wijkcomité. “Maar”, zei hij ook, “het is van belang om de communicatie tussen de gemeente en de WVE weer op gang te brengen. We kunnen nu niet verder.”

Blom vertelde aan de hand van een persoonlijk verhaal over verdeeldheid binnen zijn eigen familie ook iets over de verdeeldheid in Elburg. “We moeten investeren in een crisismanager. Een leider”, zei Blom. “Iemand die zegt: zo gaan we het oplossen. Want de bodem van de emmer is bereikt. Er zitten hier veel ondernemers die overlopen van de ideeën; hou op met geëmmer en ga bouwen, met een positief gevoel.”

Tot september

De VVD stelde middels een motie nog voor om alle economische zaken onder te brengen bij één wethouder. Waarnemend burgemeester Harry Dijksma stelde op zijn beurt voor om deze motie tot september in de zak te houden. "Omdat wij dan met plannen komen die, denken wij, de problemen oplossen." De motie werd uiteindelijk ingetrokken.