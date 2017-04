'Elburg komt met plan voor Vesting'

Gemeente Elburg komt volgens wethouder José Oosthoek nog deze maand met plannen voor de aanpak van de zieltogende economie in de monumentale binnenstad. Daarin staan volgens haar 'concrete voorstellen'. Maar Oosthoek kan volgens woordvoerder Jean-Paul Lamers nog niet zeggen om welke plannen het gaat of welke denkrichting de 'concrete voorstellen' hebben. ,,Omdat ze nog niet formeel zijn vastgesteld."

Oosthoek vertelde dat als antwoord op raadsvragen van D66 en VVD, naar aanleiding van het artikel dat zaterdag in de Stentor stond. In dat artikel sloegen ondernemers en de ondernemersvereniging van de monumentale binnenstad een noodkreet: 'Als we nu niets doen, hebben we over een paar jaar een dode stad.' Ook werd de gemeente verweten te weinig regie te voeren en zouden allerlei plannen in de la belanden.

Ontkenning

Oosthoek reageerde ontkennend op dat verwijt: ,,Dat is niet helemaal waar, met een aantal onderzoeken gebeurt wel wat." Ze verwees naar de verkeersproef, die vorige winter is geweest. Auto's mochten toen door het hart van de stad rijden. Hoewel de proef in de winter van 2015/2016 was, moet de evaluatie nog door het college van burgemeester en wethouders besproken worden. Dat gebeurt volgens Oosthoek deze maand.

Landelijke trend

De wethouder zegt zich er niet in te herkennen dat het '2 voor 12' zou zijn voor de ondernemers in de Vesting. ,,Ik snap wel dat er een dreigende situatie is, maar dat is een landelijke trend. Dat geldt niet alleen voor Elburg." Bovendien stelt zij dat het artikel van zaterdag meer schade heeft aangebracht 'dan het feit dat er in de stad een pand leeg staat'. Oosthoek: ,,Het artikel is beschadigender dan de noodkreten die naar buiten komen."