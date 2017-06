Elburg organiseert Samenloop voor Hoop tegen kanker

Een op de drie mensen krijgt te maken met kanker, zo ook initiatiefnemers Muller en Ten Have. Ze kennen beide iemand in hun omgeving met deze ziekte. "Mijn beste vriendin is aan kanker overleden toen ze 42 was. Dat heeft enorm veel indruk op mij gemaakt", vertelt Muller. "Mijn vader heeft prostaatkanker gehad, het is een wonder dat hij er nog is", zegt Ten Have. "In mijn omgeving zijn er ook veel mensen die kanker hebben en je ziet de pijn en het verdriet."