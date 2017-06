Elburg verrast vier inwoners met koninklijke onderscheiding

De onderscheidingen waren voor:

Gerrit van Klompenburg - De heer Van Klompenburg uit Doornspijk was ruim 50 jaar geleden betrokken bij de oprichting van de Supportersvereniging van DSV ’61. In 1970 ging hij zich inzetten voor het kantinegebeuren op het sportpark en dat doet hij nog steeds. Bijna dagelijks is hij op het sportpark te vinden om alles binnen de kantine vlekkeloos te laten verlopen. Hij heeft zich ook 25 jaar ingezet voor het Kinderkoor De Jonge Stem tijdens de jaarlijkse Hoge Enker feestweek. Daarnaast is hij 17 jaar mantelzorger geweest.

Jakob Hop - De heer Hop, ‘burgemeester van De Hoge Enk’ vervult al 20 jaar een bestuursfunctie binnen de plaatselijke Buurtvereniging. Na enkele jaren algemeen bestuurslid te zijn geweest is hij inmiddels al vele jaren voorzitter hiervan. Hij is voorzitter van het Feestweekcomité en was lid van de Jubileum- en Bouwcommissie van de Buurtvereniging. Ook is hij actief binnen de voetbalvereniging DSV ’61.

Arie Klaas Noorland - De heer Noorland is een ‘geboren brandweerman’. Op jonge leeftijd werd hij aangesteld als vrijwilliger van het brandweerkorps van zijn geboorteplaats Oud Alblas. Toen de heer Noorland vierentwintig jaar oud was, maakte hij van het brandweervak zijn beroep. Hij trad in dienst van de Technische Universiteit Delft waar hij als Hoger Veiligheidskundige en Bedrijfsbrandweercommandant actief werd. Tien jaar later werd hij brandweercommandant van de gemeente Elburg en vervolgens trad hij bijna twaalf jaar later als clustercommandant in dienst van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Hij is al jarenlang hoofd Bedrijfshulpverlening van de Hersteld Hervormde Gemeente Doornspijk, hij was tien jaar voorzitter van Buurtvereniging De Windvangers en was ook een aantal jaren bestuurslid van de afdeling Elburg van de Nederlandse Patiëntenvereniging.