Gaat Elburg weer bouwen in beschermd stadsgezicht?

Opmerkelijk idee van het college in Elburg, de Jumbo moet verhuizen naar een pand in het beschermd stadsgezicht.

In de al jaren durende strijd tegen teruglopende omzetten bij de tanende detailhandel heeft het college van burgemeester en wethouders van Elburg iets nieuws bedacht. Jumbo, dat met een vestiging in de monumentale tramremise bij de Vesting zit en veel publiek trekt, zou moeten verhuizen naar een nieuw te bouwen pand op Het Schootsveld.

Volledig scherm Jumbo vestiging aan de rand van het oude stadscentrum van Elburg © Google streetview En dat is opmerkelijk te noemen, aangezien de beoogde locatie voor nieuwbouw binnen het van rijkswege beschermde stadsgezicht van Elburg valt. Desondanks ziet het college dit als een serieuze optie.

Uitbreiden

Dat Jumbo al jaren wil uitbreiden, is alom bekend. Maar op de huidige locatie is dat niet mogelijk. Verplaatsing naar het zuidelijke deel van de parkeerplaats, naast de skatebaan, is volgens wethouder José Oosthoek een serieuze optie: ,,In het gebied dat valt onder het beschermd stadsgezicht. Daar staat tegenover dat de parkeerplaatsen bij de tramremise dan komen te vervallen en het vrije uitzicht op het schootsveld terugkeert."

Verrast

De ondernemers in de Vesting hebben het al jaren moeilijk en als Jumbo zou vertrekken, wordt dat vast niet beter. Dat denkt althans Jumbo-filiaalmanager Henry van Oene, die gisteren verrast werd door de snelheid van de ontwikkelingen. ,,Het is voor mij nieuw dat het in zo'n vergevorderd stadium is. Ik denk dat de gemeente wat dat betreft verder is dan dat wij zijn."

Van Oene heeft als filiaalmanager niet zoveel te zeggen over de plannen, geeft hij aan. ,,Dat was anders geweest als ik franchisenemer was." Hij is wel enthousiast: ,,Ik zou het toejuichen. Ik wil heel graag een nieuwe, grotere winkel. We groeien uit ons jasje op deze plek."

Discounter

In de voormalige tramremise zou dan een discounter kunnen komen, al wordt in de 49 pagina's tellende detailhandelsstructuurvisie die het college gisteren besprak ook gesproken over cultuur/horeca. ,,Heel belangrijk is dat deze winkel een aanzuigende werking heeft op het aantal bezoekers, want dat heeft weer een positieve uitwerking op de omzet van onze ondernemers in de Vesting."

Verplaatsing

In de detailhandelsstructuurvisie wordt ook gesproken over de mogelijke verplaatsing van een andere supermarkt in de gemeente. Het huurcontract van Aldi aan de Vrijheidsstraat loopt in 2020 af en om het bedrijf voor de gemeente te behouden, zoeken Elburg en Aldi samen naar een goede locatie. Uitbreiding van Winkelcentrum De Vrijheid is volgens de gemeente een van de mogelijkheden.

Naar verwachting wordt op 12 juni door de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling over de plannen vergaderd.

Eerder