Havenhotel Elburg voorlopig van de baan

Verkeersproef Elburg-Vesting geen succes

14:14 Het openstellen van het kruis in de Vesting van Elburg is geen succes geweest. De verkeersveiligheid en het woon- en leefklimaat verslechterden tijdens de proef. En bovendien, waar het allemaal om te doen was: het winkelbezoek nam niet toe, maar juist af.