Helikopters Defensie gaan 's nachts vliegen

'T HARDE - Defensie mag deze zomer gedurende zes weken militaire helikoptervluchten uitvoeren tot 01.00 uur 's nachts. De bemanning moet in het donker kunnen oefenen om te blijven voldoen aan 'het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld', meldt Defensie.

Normaal mogen de helikopters tot middernacht in de lucht blijven, maar wordt ernaar gestreefd om om 23.00 uur alle helikopters weer aan de grond te hebben. Gedurende zes weken in de periode van april tot en met augustus moeten onder meer omwonenden van de Legerplaats bij Oldebroek er dus rekening mee houden dat er tot 01.00 uur 's nachts helikopters kunnen overvliegen. Het gaat om de weken 14, 17, 18, 23, 27 en 32.

Nachtkijkers

Als het donker is, vliegt de bemanning met geavanceerde nachtkijkers. Dat is volgens Defensie vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes en dat vergt oefening. Veel training gebeurt in een simulator, maar praktijktraining is ook nodig.

De oefeningen zijn voor personeel van het Defensie Helikopter Commando in Gilze-Rijen. Vanaf die basis en de basis Deelen vliegen zij naar de verschillende oefenterreinen in Nederland, waaronder die in 't Harde.

Inzetbaarheid

De oefening is niet ter voorbereiding op een specifieke missie, maar 'op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld'. Nederlandse helikopters zijn de voorbije twee decennia onafgebroken ingezet, maar volgens Defensie is de inzet te eenzijdig geweest en heeft het veel gevraagd van de militairen. ,,De komende periode wordt daarom hard gewerkt aan het herstel van de brede inzetbaarheid. Er wordt getraind met ladingen in en onder de helikopter, het in- en uitstijgen van personeel en het landen in verschillende omstandigheden."