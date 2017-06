Het sleepbootvirus moet in je bloed zitten

Dit is het weekend van de sleepboten in Elburg. De haven ligt vol met stoere slepers en opduwertjes. Gistermiddag begon het evenement dat vandaag nog tot vijf uur duurt. Wethouder Henk Wessels is blij dat de sleepboten voor de 19e keer de haven van Elburg aandoen en vind het: "Een mooi evenement voor de mooie Elburgse haven." Hij heet de schippers van harte welkom in de haven en hapt het eerste harinkje met ze mee.

De schippers kennen elkaar wel. Velen komen jaarlijks naar de haven van Elburg. Waaronder schipper Jan Bos van de Tender uit Bedum. Met twee vrienden is Bos maandagochtend vertrokken om drie dagen en ruim twintig uur varen later in Elburg aan te komen.

Twee dagen onderweg

Bos: "Je moet er wat voor over hebben. Er zijn wel meer sleepbootdagen maar daar gaan we niet heen, we komen alleen in Elburg. Dat vinden we mooi. Het is hier gezellig!" Schipper Ad Vos van de Assistent uit Werkendam vaart alleen. Vos is twee dagen onderweg geweest om met zijn sleper in Elburg te komen. Vos vaart al zijn hele leven als beroepsschipper en kan het naar eigen zeggen niet loslaten: "Het geeft mij voldoening, varen is mijn leven en daar probeer je iets van te maken. Mijn vrouw heeft haar hele leven ook gevaren en zit nu lekker thuis, zij zegt ga jij er maar naartoe. Nou dan ga ik alleen."

Geen stuurhut

Vader en zoon Rando en Levi Kromkamp zijn samen komen varen uit Hasselt, een stuk minder ver maar ze moesten er wel iets meer voor over hebben. De Grutte Pier is een opduwertje en beschikt niet over een stuurhut, dus geen dak boven het hoofd. Daarmee varen was wel frisjes aldus vader Kromkamp: "We zijn donderdagochtend om acht uur weggegaan en toen lag er ijs op de ramen." De tocht duurde ruim zes uur, dan moet je toch wel liefhebber zijn. Rando Kromkamp is ermee opgegroeid: "Dat ouwe spul dat leeft, dat beweegt, je moet er wat mee hebben. Het moet in je bloed zitten. Mijn vader woont ook op een sleepboot in Zwartsluis, het zit mij in het bloed."

Schipper worden

Zoon Levi is 14 jaar en hij heeft het virus ook. Hij wil later schipper worden op de zeevaart: "Ik wil later het liefst kapitein worden op een grote zeesleper en booreilanden trekken." Hij heeft een miniatuur havensleper van Smit op de wal staan, zoiets ziet hij ook wel zitten: "Die kan hier niet de haven in, die loopt vast hier. Zo'n boot is dertig meter." Over twee jaar mag Levi zijn vaarbewijs halen en over drie jaar gaat hij naar de martieme opleiding in Harlingen of op Terschelling. Levi: "Het is leuk om met de Grutte Pier een dag te varen, maar op de zeevaart ben je soms weken weg, ik wil de wereld zien." Het scheepje was twee jaar geleden helemaal verwaarloosd toen Kromkamp het kocht. Vader en zoon Kromkamp zijn er nu aan verknocht: "Nee, die gaat nooit meer weg."

Hoop publiek