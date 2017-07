Jan Nathan Rozendaal nieuwe burgemeester Elburg

Kamerlid gewond bij mortieroefening in 't Harde

30 juni Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) is vrijdagmorgen lichtgewond geraakt bij een werkbezoek aan de Luitenant kolonel Tonnetkazerne in 't Harde. Met de vaste kamercommissie van Defensie was hij op werkbezoek aan de kazerne in Gelderland met allerlei demonstraties in het veld.