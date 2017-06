Kamerlid gewond bij mortieroefening in 't Harde

Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) is vrijdagmorgen lichtgewond geraakt bij een werkbezoek aan de Luitenant kolonel Tonnetkazerne in 't Harde. Met de vaste kamercommissie van Defensie was hij op werkbezoek aan de kazerne in Gelderland met allerlei demonstraties in het veld.

,,We hadden net een mortierbeschieting meegemaakt. Ik was onderweg met een Fennek. Dat is zo'n lage pantserwagen. De eerste keer dat ik er instapte dacht ik 'Oh, nu moet ik wel even oppassen'. Want in die wagen hangt aan het plafond allemaal apparatuur. Maar de tweede keer dat ik instapte deed ik dat met een dusdanig enthousiasme dat ik blijkbaar ergens tegen iets scherps aan stootte. Toen dacht ik nog wel even: het viel wel mee. Maar toen deed ik mijn hand op mijn hoofd en toen had ik een rode hand."

Spoedeisende hulp

,,Het deed goed zeer, maar ik ben 1 meter 91 dus dat gebeurt me wel vaker. Het kon nog net geplakt worden, er hoefden geen hechtingen in. Complimenten voor Defensie, die hebben het gelijk netjes opgepakt. Ik werd naar de spoedeisende hulp gebracht door een kolonel. Dat maak je niet vaak mee."

Dijkgraaf heeft dus een groot deel van het werkbezoek gemist. ,,Ik heb een presentatie van de commandant van de landmacht gehad en een mortierbeschieting. En toen was het voor mij afgelopen helaas. Maar dat gaan we nog een keer inhalen is afgesproken."

Naar hotel