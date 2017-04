OM: 5 jaar cel voor drugs in chalet Doornspijk

Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens de strafzaak in de rechtbank in Arnhem. De man zei dat de drugs van mannen zijn aan wie hij een slaapkamer verhuurd had. Hij wist niets van de drugs, zei hij zelf. In zijn chalet is onder meer 11 kilo speed, 52 kilo xtc en 2800 gram hennep aangetroffen. De man zit sinds oktober vast.