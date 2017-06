Rabobank Elburg na plofkraak weer open

videoDe Rabobank aan de Paterijstraat in Elburg is weer open. Maandagmorgen werd in alle vroegte een geldautomaat van de bank gekraakt. In verband met het onderzoek en de reparatie hield de bank haar deuren ruim een dag gesloten. Via Twitter lieten ze weten weer open te zijn.