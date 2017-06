Ravage op A28 bij 't Harde na kettingbotsing

video Deze branden staan in ieders geheugen: binnensteden zijn brandgevaarlijk

26 mei Bij branden in historische binnensteden, en daar hebben we er nogal wat van in deze regio, rukt de brandweer standaard uit met groot materieel. Zo ook vanmorgen bij de brand aan de Brink in Deventer. ,,Van brandpreventie bij de bouw hadden ze vroeger nog niet gehoord, bovendien is er altijd veel hout in huizen in binnensteden”, verklaart woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland de maatregel.