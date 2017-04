Ruurloër uitgeroepen tot Landschapsknokker van het jaar

De Ruurloër zet zich al een kwart eeuw in voor de stichting die zich hard maakt voor behoud van het Acherhoekse en Liemerse landschap. Hij is bestuurder, terreinbeheerder en stuurt vrijwilligers op de terreinen van Huize Dorth aan. Verder zet Vredeveld zich in voor vleermuizen bij de vleermuizenwerkgroep, is hij de stuwende kracht achter de Uilenwerkgroep Ruurlo en is hij als imker meer dan 25 jaar actief bij Imkersvereniging Ruurlo.