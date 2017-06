Snelle e-bikes moeten van Gelderland toch op het fietspad

Gevaarlijk

Dat klinkt redelijk, maar in de praktijk fiets je op een speed-pedelec gemiddeld rond de 30 kilometer per uur. Dan kan het ronduit gevaarlijk zijn op de rijbaan te fietsen tussen auto's en vrachtwagens die 50 rijden. Gebruikers maken zich hier ernstige zorgen over, sommigen verkopen om die reden hun snelle pedelec. En dat is jammer, vinden alle betrokken partijen, want twee derde van de bezitters gebruikt hem voor het woon- en werkverkeer en laat nu de auto staan: goed voor het milieu, de gezondheid én de bereikbaarheid. Er zijn er nu 11.000 speed pedelecs verkocht in Nederland maar de potentie is veel groter.