Studentenoefening eindigt in heidebrand

Een groep van zo'n twintig studenten van 'Delft Aerospace Rocket Engineering' oefenden met een raketmotor op het oefenterrein van Artillerie Schietkamp van defensie bij 't Harde. Vlak daarvoor hadden de studenten in het kader van de CanSat competitie satellieten die gemaakt zijn door middelbare scholieren de lucht in geschoten met een raket.

Raketmotor

Toen de studenten hun raketmotor, die eind april een raket naar zes kilometer hoogte moet schieten, uittestten, verloor deze motor brandstof. Hierdoor vloog de heide in brand. Die brand spreidde zich uit over een oppervlakte van 300 bij 500 meter. "Natuurlijk schrik je daar wel van", legt student Kevin Eppenga uit. "Maar we werken hier goed samen met de militairen en met de brandweer. Zij waren dan ook snel ter plaatse en hadden alles onder controle."

Teleurstelling

De teleurstelling onder de studenten is groot. "We hebben hier hard aan gewerkt en dan is het erg jammer dat zoiets gebeurt. We moeten de beelden maar eens goed analyseren en terug naar de tekentafel om te kijken waar het precies misging. Of de lancering eind april door kan gaan, weten we nog niet", stelt Eppenga.