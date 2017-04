Taart, bloemen en hoge opkomst bij Noord-Veluwse stembureaus

OLDEBROEK/ELBURG - De burgemeesters van Elburg en Oldebroek kwamen woensdag taart of bloemen brengen naar de stembureaus. Waarnemend burgemeester Harry Dijksma van Elburg wilde de vrijwilligers met een taart een hart onder de riem steken. 'Nog even volhouden' stond er op, en 'bedankt voor jullie inzet'.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek had een bloemetje meegenomen voor vrijwilliger Anneke van de Zande. Zij is op de verkiezingsdag precies 44 jaar getrouwd met haar man Henk. Maar omdat hij de hele dag op een stembureau in Wezep zit, zijn ze uitgerekend op hun trouwdag de hele dag van elkaar gescheiden.

Vijftig procent

Overigens is de opkomst op de Noord-Veluwe ook hoog. Raadslid Cees Dijkhuizen meldde om half vier op 'zijn' stembureau een opkomst van meer dan vijftig procent. Bij het stembureau Brinkhoven in de gemeente Heerde was dat percentage overigens al om 13.30 uur gehaald.

