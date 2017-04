Twee vacatures vervuld in Elburg; nog 98 te gaan

Allema en Vierhuis werden door wethouder Henk Wessel en Hessel Joustra van BKE in het zonnetje gezet. Allema is onlangs aan de slag gegaan als administratief medewerker voor de materieeldienst van Van Gelder. En Vierhuis is tegenwoordig werkzaam bij De Groot Installaties, waar hij als werkvoorbereider en magazijnbeheerder een baan heeft gekregen.

100-banenplan

"Dit is fantastisch voor de mensen die weer aan de slag kunnen", zegt wethouder Wessel. "Dat de economie aantrekt is duidelijk merkbaar en met dit plan zetten we er ons gezamenlijk voor in dat iedereen hiervan kan profiteren. Want omdat we ook mensen die moeilijk aan werk kunnen komen bij het 100-banenplan betrekken, slaan we meerdere vliegen in één klap."