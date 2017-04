Twintig inspraakreacties op plan voor nieuwe woonwijk Elburg

De insprekers maken zich met name druk om de verkeersveiligheid en de samenstelling van de nieuwe woonwijk, waar 227 huizen komen te staan.

Verkeer

Met name de ontsluiting van de toekomstige wijk baart Elburgers zorgen. Volgens wethouder Jan Polinder gaat de gemeente bij de verdere ontwikkeling van de plannen rekening houden met de inspraakreacties. "Eerder hebben we onderzoek verricht naar de verkeersdrukte. Hieruit blijkt dat de Oostelijke Rondweg voldoende capaciteit heeft. Overigens is destijds ook 'stil asfalt' aangelegd", zegt Polinder.

Huur

Over de samenstelling van de wijk zegt de wethouder: "De wijk zelf gaan we zo inrichten dat een breed aanbod van woningen mogelijk is, waaronder negentig sociale-huurwoningen. Dat is veertig procent van totaal aantal huizen en daarmee voldoen we aan de wens van de gemeenteraad."

Tot slot zijn enkele zienswijzen gespitst op het gegeven dat met de aanleg van De Dijkjes eerder wordt begonnen dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat komt volgens Polinder doordat volgens hem uit onderzoek blijkt dat er vooral behoefte is aan sociale-huurwoningen. "Die zijn in het bestemmingsplan van De Dijkjes ingetekend omdat woningcorporatie Omnia hier gronden in bezit heeft. Dat is niet het geval in De Horstkamp", verwijst hij naar een andere toekomstige woonwijk. "Daarom geeft het college voorrang aan de bouw van De Dijkjes."