Uitslaande brand bij garagebedrijf in't Harde

Alles kwijt

De brand is vermoedelijk ontstaan in een auto die hij net de loods in had gereden en die hij stationair had laten lopen. Hoewel de brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg op de tweede loods, is Kielman nagenoeg alles kwijt. Hij woonde namelijk in het afgebrande deel en is dus bij de brand alle persoonlijke bezittingen verloren. Hij is echter vastbesloten om het garagebedrijf te heropenen.