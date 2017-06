Zieke advocaat zorgt voor oponthoud in Elburgse zaak pgb-fraude

De Zutphense rechtbank had vandaag de hele ochtend uitgetrokken voor de zaak rondom pgb-fraude door de 43-jarige Helga T. uit Elburg, maar heel ver kwam de officier van justitie niet. De advocaat van de Elburgse had zich op het laatste moment ziek gemeld.

Bij de politie bekende de 43-jarige Helga T. uit Elburg volmondig dat ze tussen 2011 en 2012 fraudeerde met pgb-geld van cliënten uit Flevoland. Maar toen de Reclassering haar aan de tand voelde, draaide de eigenaresse van het inmiddels failliete ’t Hart van de Vader bij. Daar wil de officier van justitie in Zutphen graag meer over weten.

De Zutphense rechtbank had vandaag de hele ochtend uitgetrokken voor de zaak, die draait om in totaal 51.183,37 euro weggesluisd pgb-geld. Dat geld moest worden besteed aan de zorg van mensen met een beperking in Flevoland, maar volgens de officier heeft T. het op haar eigen rekening gestort.

Schadeclaims

Hij denkt dat ze daar netto 29.122,27 euro aan overhield voor eigen gewin. En als het aan hem ligt, gaat ze dat weer netjes terugstorten in de staatskas. Daarnaast hangen T. ook nog schadeclaims boven het hoofd die zijn ingediend door de meerdere slachtoffers. Zij zouden het bedrijf van de vrouw hebben ingehuurd voor hulp als bijvoorbeeld gezinsbegeleiding, logeer- en vakantieopvang, thuiszorg en dergelijke.

Maar heel ver kwam de officier dinsdag niet. De advocaat van de Elburgse had zich op het laatste moment ziek gemeld. Hij verzocht de rechtbank dan ook om de zaak aan te houden, zodat er een vervangende raadsman kan worden gevonden voor haar.

Dat kon de officier zich wel goed voorstellen. ,,Ik denk dat mevrouw rechtsbijstand goed kan gebruiken in deze strafzaak'', zei hij. Nadeel is dan wel dat er pas in oktober of november weer plek is op de rol, wist hij te vertellen.

Gedraai

Tijdens die zitting wil hij T. in ieder geval ook aan de tand voelen over haar ‘gedraai’ bij de Reclassering. ,,Bij de politie bekende ze alles volledig en in het nieuwe rapport dat over haar is gemaakt zegt ze opeens dat 90 procent van die verklaring niet waar is en 10 procent wel. Dat vind ik opvallend, ik voel dan ook veel voor een aanvullend psychiatrisch onderzoek bij het NIFP.''

T. verscheen zelf niet op de zitting, al had een van de slachtoffers haar wel zien lopen in het gerechtsgebouw. ,,We hebben elkaar zelfs nog even begroet, maar daarna liep ze al bellend naar buiten'', zei hij tegen de rechters.