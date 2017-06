Zwembad De Hokseberg in 't Harde maakt zich op voor topdag

Medewerkers van zwembad De Hokseberg in 't Harde maken zich op voor een topdag met mogelijk een recordaantal bezoekers. De voortekenen zijn in elk geval gunstig: een graad of 28, zonnig en dat allemaal op de woensdagmiddag dat alle schoolkinderen vrij zijn.

,,Zoals het er nu uitziet", zegt voorzitter Bert Bossenbroek van het openluchtbad, ,,zullen er wel tegen de 1400 bezoekers komen."

Quote Met het mooie weer zijn we wel eens tot 20 uur open. Dat laten we een beetje afhangen van hoeveel mensen er nog zijn Bert Bossenbroek Bossenbroek en De Hokseberg hebben dit seizoen sowieso nog niets te klagen gehad. Het weer zit regelmatig mee en de teller is al een aantal keer richting de 1400 gegaan. ,,Dat aantal kunnen we goed aan", zegt de voorzitter, die daarbij wijst op de grote zonneweide naast de baden. ,,Ze kunnen alleen niet alle 1400 tegelijk in het bad."

Duidend bezoekers

Het zwembad moet extra personeel inzetten als er meer dan duizend bezoekers komen. ,,Wat heeft te maken met wettelijke eisen, dan moeten er meer toezichthouders zijn." Die mensen staan al paraat voor vanmiddag, laat de voorzitter weten.

Hoewel het zwembad flexibel omgaat met de sluitingstijden, zal het vandaag 'gewoon' rond een uur of zes de deuren moeten sluiten. ,,Met het mooie weer zijn we wel eens tot 20 uur open. Dat laten we een beetje afhangen van hoeveel mensen er nog zijn. Je wilt ze ook niet wegjagen. Alleen woensdagavond hebben we afspraken met de zwemclub en worden er zwemlessen gegeven en kunnen we niet langer openblijven."

Of er extra ijsjes zijn ingeslagen, weet Bossenbroek niet. ,,We hebben het winkeltje verpacht. Maar dat zit een professionele man op met veel horeca-ervaring." Met andere woorden: daar hoeft niemand zich zorgen over te maken.

Ketelhuis

Zorgen heeft de voorzitter zelf nog wel een beetje over lekkage van het bad. De Hokseberg is de voorgaande jaren grondig aangepakt. Zo is vorig jaar het hele ketelhuis vernieuwd. ,,Dat hebben we zo scherp kunnen aanbesteden dat we geld overhielden om lekkage aan één kant van het bad aan te pakken." De andere kant is na het huidige seizoen aan de beurt. Een prijzig klusje: ,,Dan praat je zo over 30.000 euro."