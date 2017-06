Aftellen naar begin aanpak Heerderweg

Het werk aan de weg begint na de bouwvakantie. Hoewel aanvankelijk werd gecommuniceerd dat de reconstructie rond 24 juli zou beginnen, is die startdatum nog niet helemaal zeker. ,,We zijn nog bezig met het contracteren van een aannemer. Dat moet begin juli rond zijn. In samenspraak met hen beslissen we wanneer we echt beginnen”, laat een woordvoerder van de provincie Gelderland weten.