Agios op zoek naar trainers en begeleiders

De invulling van vacatures is momenteel erg belangrijk. De vereniging zoekt een acro-gymnastiek trainer, maar ook voor het recreanten turnen, het kleuterturnen, ouder-kind turnen en selectie turnen wordt gezocht naar ondersteuning en begeleiding. ,,Agios heeft het nodig dat iedereen die een steentje bij kan dragen, hoe groot of klein ook, meedenkt en meedoet. Alleen dan kan er aan het eind van het komende seizoen gezegd worden dat het alle moeite waard is geweest en dat Agios weer de stabiele vereniging is die het jarenlang is geweest”, aldus de vereniging.